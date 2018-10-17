Защитником Руденко будет адвокат другого барнаульского гонщика на BMW

Защищать в суде Александра Руденко, устроившего смертельное ДТП на пр. Ленина в Барнауле, будет уже известный по аналогичному делу в Барнауле адвокат Александр Марченко. Он защищал другого гонщика на BMW Алексея Бикташева, сообщают Vesti22.tv.

Авария произошла на перекрестке с улицей Анатолия. Столкнулись BMW и Renault Scenic. Руденко на BMW X6 ехал по проспекту Ленина в сторону речного вокзала. В это время по улице Анатолия двигался второй автомобиль в сторону Комсомольского проспекта. При ограничении 40 км/ч BMW, по данным полиции, ехал на скорости 100. Он проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в Renault Scenic.

На месте погибла 5-летняя девочка в Renault. Еще два пассажира — 34-летняя женщина и ее 3-летняя дочь — скончались от полученных травм в больнице. Также госпитализированы водитель Renault и еще один его пассажир с травмами различной тяжести. 33-летней женщине, ехавшей на пассажирском сидении в BMW, оказана медицинская помощь на месте. Виновник аварии не пострадал.

Алексей Бикташев, которого ранее защищал Александр Марченко, 29 апреля 2017 года нетрезвый на своем BMW X5 на большой скорости проехал на красный свет на пересечении Ленина и Молодежной и протаранил Lada Largus, а также сбил 26-летнюю девушку, которая шла по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Девушка и 62-летний водитель «Лады» скончались от полученных травм. Бикташев не пострадал, впоследствии он скончался от рака.