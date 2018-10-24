Правда ли, что хорошие дороги в Барнауле провоцируют смертельные ДТП?

Городские дороги провоцируют водителей нарушать правила ПДД. Такая мысль звучит в дискуссии, которая развернулась после трагического ДТП с тремя погибшими на проспекте Ленина в Барнауле. Горожане опасаются, что после беспрецедентного по объему ремонта дорог ситуация только усугубилась: по ровным дорогам стали ездить быстрее и опаснее. Так ли это, разбирался altapress.ru .

Краткое содержание

Активисты: город превратили в гоночный трек

В 2017 и 2018 годах на дороги Барнаула направили около 2 млрд рублей и уложили новый асфальт на 77 участках улиц. Делали это по проекту «Безопасные и качественные дороги» (БКД). Несмотря на отдельные проблемы, автомобилисты качество увидели. Но ко второму компоненту — безопасности — у наблюдателей появились серьезные вопросы.

Активист городского сообщества «Шпиль» Игорь Янцен еще в начале 2018 года обратил внимание на то, что уже после первого года действия БКД число погибших на дорогах Барнаула резко пошло вверх.

Согласно статистике ГИБДД, в 2017 году на городских дорогах погибли 42 человека — на 27% больше, чем годом ранее. При этом 33 смерти пришлись на вторую половину года, когда отремонтированные дороги сдавали в эксплуатацию.

ДТП на проспекте Ленина с участием ВАЗа и «Калины». ( go_barnaul , Иван Рыжов)

Все первое полугодие 2018 года число погибших также стабильно росло, хотя общее число ДТП с ранеными и погибшими немного сократилось. «Разве это нормально?» — задается вопросом активист Янцен. Он объясняет тенденцию тем, что простая замена плохого асфальта на хороший превратила улицы в «гоночные трассы», что и приводит к авариям с тяжелыми последствиями. Свои записи об этом он часто сопровождает тезисом «БКД убивает».

«В следующем году по заявлению <мэра Сергея> Дугина Ленинский ждет реконструкция. Мы понимаем, во что это выльется. Хорошая гоночная трасса станет идеальной. Количество жертв только увеличится», — написал Игорь Янцен после резонансной аварии на главном проспекте Барнаула.

За 9 месяцев 2018 года на дорогах Барнаула погибли 32 человека. Это на три больше, чем в январе-сентябре предыдущего года.

ГИБДД: очагов аварийности становится меньше.

В программе БКД есть инструменты, которые должны сделать дороги менее опасными, и даже прописана конкретная цель: снизить число очагов аварийности. Это участки до 200 метров, где в течение года произошло три однотипных ДТП с пострадавшими (или 5 таких аварий, но разного вида). Если в 2016 году их было 60, то по итогам текущего должно остаться не более 30. В 2017 году очагов было 42.

20 сентября в Барнауле столкнулись автомобиль и мотоцикл Barnaul 22

По состоянию на октябрь эту задачу удается выполнить, сообщил Андрей Дорош, представитель барнаульской ГИБДД. Но впереди еще немало «дней жестянщика», отметил он.

Также Дорош отметил, что по барнаульской агломерации (краевая столица, Новоалтайск и дороги в радиусе 50 км) за время действия БКД снизились все показатели аварийности. В том числе на 40% меньше стало аварий, при которых одним из факторов было неудовлетворительное состояние дорожной инфраструктуры. При этом в Бийске и Рубцовске, где не было БКД, инцидентов из-за плохих дорог стало больше.

Что власти сделали и не сделали для безопасности

Чтобы выполнить задачу по очагам аварийности власти практически удвоили количество комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Чиновники надеются, что это поможет переломить тенденцию, когда после ремонта дорог водители начинают злоупотреблять скоростью, говорил в августе на тот момент врио министра строительства, транспорта и ЖКХ Иван Гилев. Он считает, что тяжесть ДТП увеличивает именно переоценка водителями своих сил.

Также при ремонте приводили в порядок знаки, устанавливали ограждения и т. д. Но активисты считают, что этого недостаточно. Активист «Шпиля» Иван Дворцов напоминает: в 2017 году Минтранс РФ подготовил для регионов методичку, как искусственно снизить скорость автомобилей в городах, чтобы у водителей не было соблазна «притопить». Ведомство предлагает сужать полосы, искривлять траекторию движения, делать приподнятые островки безопасности и пешеходные переходы, расширять обочины и т.д. Для Барнаула это пока скорее исключение, чем правило.

Авто после ДТП altapress.ru

Гилев отмечает: одной только работы над инфраструктурой недостаточно. Она не будет эффективна без ответственного отношения участников движения к своей безопасности. Ему вторит и врио начальника ГИБДД по Алтайскому краю Владислав Перцев. Он считает, что необходимо проводить воспитательные беседы в трудовых коллективах.

Чтобы привить гражданам сознательность, власти Алтайского края взяли на вооружение наработки федерального экспертного центра «Без опасности». В августе его сотрудники объезжали сибирские регионы с высокой детской смертностью на дорогах и побывали в том числе в Барнауле. Они представили программы обучения специалистов соцучреждений.

Предполагается, что бюджетников научат пропагандировать правила безопасности. Например, персонал перинатального центра должен объяснять молодым семьям, как правильно перевозить новорожденного. Делать подобное педагоги, врачи и другие бюджетники будут на энтузиазме, рассчитывал экс-министр образования края Александр Жидких.

Эксперт: нужны штрафы

Инженер по организации дорожного движения Василий Попов скептически смотрит на методы федералов. Он считает, что так нельзя не добиться результатов. Попов уверен: пропаганда и работа над городской инфраструктурой не будут эффективны, пока в России не ужесточат штрафы за нарушения ПДД.

Трамвай и автомобили в Барнауле. Настасья Коваленко

Василий Попов,

инженер по организации дорожного движения:

Знаки, разметка и другие средства организации движения — это информирование водителя о правилах дорожного движения. И здесь встает вопрос их соблюдения. Сейчас у большинства школ привели в соответствие с ГОСТами пешеходные переходы: зебры, ограждения, знаки со светоотражателями, которые светятся как новогодняя елка. Но от пьяного гонщика они не спасут.

По его словам, на месте резонансных ДТП на проспекте Ленина нет серьезных недостатков дорожной инфраструктуры. И даже светофоры несколько лет назад перестали выключать на ночь, чтобы успокоить движение. Но это не помогло.

Также эксперт отмечает, что статистика аварийности в Барнауле волнообразная. В начале нулевых число аварий и жертв росло, потом падало. Всплеск смертности после БКД со временем тоже пройдет, считает эксперт.

Депутат: верните патруль!

Дмитрий Ворсин, депутат Барнаульской гордумы и координатор реготделения ЛДПР, считает, что бессмысленно винить хорошие дороги в авариях, подобных произошедшей на проспекте Ленина. Кроме камер на дорогах Барнаула должны постоянно присутствовать патрули ДПС, написал Ворсин на своей странице в Facebook, комментируя смертельное ДТП с участием BMW 16 октября.

ДТП с BMW X6 на проспекте Ленина. Барнаул , 15 октября 2018 года. опубликовано на vk.com/barneos22

Дмитрий Ворсин,

депутат БГД:

Зная, что где-то на Ленинском, Павловском, Малахова или Попова работает наряд ДПС, этот ублюдок никогда не разогнался бы и не летел на красный. Безнаказанность порождает подобные преступления! Оплатил копеечный штраф, зафиксированный видеокамерой, и забыл. В нашей стране еще далеко до применения современных способов контроля за дорожным движением. Нужны сотрудники ДПС, которые будут вытаскивать из машин за шкварник пьяных гонщиков и, желательно, уже с красными соплями под носом, вот тогда будет результат.

Чиновник: задачи ужесточаются

В мае президент РФ Владимир Путин дал новые указы, в том числе потребовал к 2024 году в два раза сократить число очагов аварийности и снизить смертность в 3,5 раза, а к 2030 году и вовсе свести этот показатель к нулю.

Авто после ДТП в Барнауле Сергей Галицкий в vk.com/barneos22

Чтобы выполнить поручение президента, федеральные власти подготовили национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Он похож на БКД, но несколько шире. В него включили аж четыре федеральные программы, одна из которых полностью посвящена безопасности.

Дмитрий Коровин,

врио начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Минстройтранса Алтайского края:

Задачи, стоящие перед нами в этой области, ужесточаются. Как и перечень мероприятий, необходимых для их выполнения.

По его словам, сейчас этот перечень только формируют. Но уже сейчас понятно, что сеть комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД будут расширять: в 2019 и 2020 годы в городе и пригороде установят еще 17 камер.

Дмитрий Коровин,

врио начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Минстройтранса Алтайского края:

Мы внимательно следим за критикой, стараемся на нее реагировать, открыты ко всем предложениям. Мы знакомы с мировым опытом, знаем шведскую программу «Ноль смертей» (см. ниже). Но понимаем, что не весь европейский опыт мы можем применить в наших городах, спроектированных иначе. Да, мы можем ограничить скорость движения до 30 км/ч, но многие ли будут довольны таким решением? Поэтому мы включаем в программу те инструменты, которые подходят под наши реалии и бюджеты.

Авто после ДТП altapress.ru

Опыт Швеции

Там с 1997 года действует программа Vision Zero. Ее цель — сократить до нуля число аварий со смертями. Авторы предложили не перекладывать ответственность на водителей за смертельные происшествия на дорогах и сделать так, чтобы их ошибки не приводили к трагедиям. Для этого в Швеции делают перекрестки с круговым движением, разделяют потоки барьерами и ограничивают скорость в населенных пунктах 30 км/ч. В результате с 1997 года по 2015 год число жертв ДТП в стране снизилось с 541 до 259 в год.

Какая улица в Барнауле самая опасная?

Трактовая. Ее отремонтировали по БКД в 2017 году. По данным ГИБДД, в 2017 и 2018 годах на ней произошло 30 аварий с пострадавшими. При этом в 2015 и 2016 году их было всего 12.

Например, на этой улице в промзоне КАМАЗы дважды давили людей (в феврале мужчину и в мае — женщину), в апреле двое на Lexus разбились во время ночного скоростного заезда, а в сентябре в лобовом столкновении с бетономешалкой погиб водитель Lada. Помимо этого в сентябре здесь два раза сбивали пешеходов, а также в кювет вылетала машина.