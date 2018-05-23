В Барнауле КамАЗ задавил насмерть женщину на пешеходном переходе

Вечером 22 мая в Барнауле на нерегулируемом пешеходном переходе КамАЗом с прицепом была сбита женщина. От полученных травм она скончалась на месте до приезда "скорой".

В Барнауле КамАЗ насмерть сбил женщину на переходе. 22 мая 2018 года. Фото : Кай Сказочный vk.com/barneos22. В Барнауле КамАЗ насмерть сбил женщину на переходе. 22 мая 2018 года. Фото : Кай Сказочный vk.com/barneos22. ДТП произошло в 17:03 минуты на улице Трактовая, в районе дома № 19. Сотрудниками полиции проводится проверка. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.