В Алтайском крае пострадавший в ДТП отсудил 200 тысяч за плохую дорогу

ДТП произошло в ноябре 2016 года на Коммунальном мосту в Бийске. Два автомобиля получили серьезные повреждения, один из водителей сильно пострадал.

— Одной из причин произошедшего явилось ненадлежащее состояние проезжей части — наличие на ней колеи в виде плотно-укатанного замерзшего снега, — сообщают в прокуратуре.

Из-за плохого состояния дороги во время торможения одна из машин выехала на полосу встречного движения.

Суд взыскал с подрядной организации, которая должна была очистить дорогу, компенсацию морального вреда 200 тысяч рублей.

Алтайский краевой суд рассмотрел дело в апелляционном порядке и оставил решение без изменения.