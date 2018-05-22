В Алтайском крае пострадавший в ДТП отсудил 200 тысяч за плохую дорогу

В Бийске водитель, попавший в серьезное ДТП, отсудил крупную компенсацию. Участок дороги, на котором произошла авария, плохо очистили, сообщает прокуратура Алтайского края.
ДТП произошло в ноябре 2016 года на Коммунальном мосту в Бийске. Два автомобиля получили серьезные повреждения, один из водителей сильно пострадал.
— Одной из причин произошедшего явилось ненадлежащее состояние проезжей части — наличие на ней колеи в виде плотно-укатанного замерзшего снега, — сообщают в прокуратуре.
Из-за плохого состояния дороги во время торможения одна из машин выехала на полосу встречного движения.
Суд взыскал с подрядной организации, которая должна была очистить дорогу, компенсацию морального вреда 200 тысяч рублей.
Алтайский краевой суд рассмотрел дело в апелляционном порядке и оставил решение без изменения.
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