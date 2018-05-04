Жительница Алтайского отсудила почти 100 тысяч рублей за укус терьера

Женщину серьезно покусал стаффордширский терьер. Она получила различные раны, ссадины и кровоподтеки, пострадала и правая рука.

Собака принадлежала соседу женщины. В ведомстве уточнили, что хозяин свободного выгуливал терьера за пределами своей территории.

Суд признал необоснованными доводы о том, что причиной нападения собаки стало поведение женщины (вышла из своего дома, зная, что собака находится без намордника, вела себя агрессивно: кричала, размахивала руками).

По решению суда потерпевшая получит около 9 тысяч рублей на лечение, а также 90 тысяч рублей компенсации морального вреда.