В Алтайском крае на устранение последствий паводка выделили 50 млн рублей

Василий Мотуз, начальник КГКУ "Алтайавтодор", рассказал, что по предварительным подсчетам для полного восстановления всех разрушенных паводком объектов в крае нужно 800 млн рублей. Сейчас на устранение наиболее серьезных разрушений выделено 50 млн, пишет Минстройтранс Алтайского края.
В частности, разрушился участок автодороги "Белово — Рожнев Лог — Чернявка". Его ремонтом занимаются специалисты "Центрального ДСУ".
"Выполняем работы по отсыпке земляного полотна, в течение пяти-семи дней планируем полностью завершить работы. Накануне на объекте работала экспертная комиссия, рассматриваются варианты устройства водопропускной трубы или усиления плотины для того, чтобы подобных случаев больше не повторялось", — сообщил Дмитрий Эйхлер, заместитель начальника Центрального ДСУ.
Минстройтранс Алтайского края рассказал, что в Алтайском крае во время паводка всего пострадали более 76 автомобильных дорог, водопропускных труб и мостов. Комиссия регулярно обновляет список объектов, которые нужно восстанавливать. В составе комиссии специалисты Федерального дорожного агентства, КГКУ "Алтайавтодор", проектных и дорожных организаций региона.
Ранее altapress.ru сообщал, что Алтайский край преодолел первую волну паводка, начавшегося в конце марта. Об этом 18 апреля в ходе заседания правительства региона сообщил губернатор Александр Карлин. По его словам, до конца недели профильным ведомствам "надо рассмотреть варианты снятия режима ЧС и приступить к выплатам компенсаций".
Уровень воды в основных реках края приходит в норму. В регионе остаются подтопленными единичные дома и подсобные участки. В целом ситуация нормализовалась.
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