В Алтайском крае на устранение последствий паводка выделили 50 млн рублей

В частности, разрушился участок автодороги "Белово — Рожнев Лог — Чернявка". Его ремонтом занимаются специалисты "Центрального ДСУ".

"Выполняем работы по отсыпке земляного полотна, в течение пяти-семи дней планируем полностью завершить работы. Накануне на объекте работала экспертная комиссия, рассматриваются варианты устройства водопропускной трубы или усиления плотины для того, чтобы подобных случаев больше не повторялось", — сообщил Дмитрий Эйхлер, заместитель начальника Центрального ДСУ.

Минстройтранс Алтайского края рассказал, что в Алтайском крае во время паводка всего пострадали более 76 автомобильных дорог, водопропускных труб и мостов. Комиссия регулярно обновляет список объектов, которые нужно восстанавливать. В составе комиссии специалисты Федерального дорожного агентства, КГКУ "Алтайавтодор", проектных и дорожных организаций региона.

Ранее altapress.ru сообщал, что Алтайский край преодолел первую волну паводка, начавшегося в конце марта. Об этом 18 апреля в ходе заседания правительства региона сообщил губернатор Александр Карлин. По его словам, до конца недели профильным ведомствам "надо рассмотреть варианты снятия режима ЧС и приступить к выплатам компенсаций".

Уровень воды в основных реках края приходит в норму. В регионе остаются подтопленными единичные дома и подсобные участки. В целом ситуация нормализовалась.