В Алтайском крае объявили о завершении первой волны паводка и снятии режима ЧС

Один из райцентров Алтайского края спасли от сильного подтопления. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Барнаулка в районе станции Ползуново. Фото: Вадим Табашников в vk.com/barneos22. Ледоход-2018. Камень-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru. Барнаульские власти показали, какие улицы затопило в городе. Фото: barnaul.org. В Алтайском крае восстанавливают мосты, разрушенные паводком. Фото: altairegion22.ru. В зоне подтопления. Алтайский край, март-2018. Фото: 22.mchs.gov.ru. Паводок на Алтае 2018. Село Ясная Поляна Шипуновского района. 26 марта. Фото: Местные жители. Паводок на Алтае. Вода затопила Белокуриху 26 марта. Фото: biysk-ok.ru.

Уровень воды в основных реках края приходит в норму. В регионе остаются подтопленными единичные дома и подсобные участки. В целом ситуация нормализовалась.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— До конца недели нам необходимо рассмотреть варианты снятия режима ЧС. После этого можно приступить к перечислению компенсаций гражданам, восстановлении социальных и инфраструктурных объектов, пострадавших от паводка.

При этом глава региона подчеркнул: выход из первой волны не означает полного снятия вопроса с повестки дня.

В настоящий момент специалисты гидрологи прогнозируют многовариантный сценария развития второй волны паводка в регионе. Когда в крае может начаться вторая волна подтопления и каким оно будет по масштабам сказать точно пока сложно.

Напомним, что накануне губернатор заявил, что вторая волна паводка, которая придет в край к лету, может быть сложной.

Как сообщили в МЧС, на 22:00 17 апреля в крае считались подтопленными 1 частный жилой дом и 99 приусадебных участков в 3 муниципальных образованиях, 4 населенных пунктах: Каменского, Баевского и Тальменского районов.