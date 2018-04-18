В Алтайском крае объявили о завершении первой волны паводка и снятии режима ЧС

Алтайский край преодолел первую волну паводка, начавшегося в конце марта. Об этом 18 апреля в ходе заседания правительства региона сообщил губернатор Александр Карлин. По его словам, до конца недели профильным ведомствам "надо рассмотреть варианты снятия режима ЧС и приступить к выплатам компенсаций".
Уровень воды в основных реках края приходит в норму. В регионе остаются подтопленными единичные дома и подсобные участки. В целом ситуация нормализовалась.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
— До конца недели нам необходимо рассмотреть варианты снятия режима ЧС. После этого можно приступить к перечислению компенсаций гражданам, восстановлении социальных и инфраструктурных объектов, пострадавших от паводка.
При этом глава региона подчеркнул: выход из первой волны не означает полного снятия вопроса с повестки дня.
В настоящий момент специалисты гидрологи прогнозируют многовариантный сценария развития второй волны паводка в регионе. Когда в крае может начаться вторая волна подтопления и каким оно будет по масштабам сказать точно пока сложно.
Напомним, что накануне губернатор заявил, что вторая волна паводка, которая придет в край к лету, может быть сложной.
Как сообщили в МЧС, на 22:00 17 апреля в крае считались подтопленными 1 частный жилой дом и 99 приусадебных участков в 3 муниципальных образованиях, 4 населенных пунктах: Каменского, Баевского и Тальменского районов.
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