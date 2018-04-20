Спасатели устраняют последствия паводка на Барнаулке

Спасатели МЧС России по Алтайскому краю ликвидируют последствия подтопления станции Ползуново, где из-за образовавшихся заторов вышла из берегов река Барнаулка, сообщает официальный сайт города.
Стихия оставила после себя на берегу мусор и валежник. Сотрудники МЧС и активисты ТОС "Станция Ползуново" очистили кроны деревьев от застрявших веток, убрали крупногабаритный мусор. Стволы деревьев, принесенные течением, очистили и оставили для дальнейшей установки скамеек, столов и беседок эко-парка.
В то же время готовится к половодью микрорайон Затон. Жители поднимают вещи и запасы на верхние этажи и чердаки. Дополнительно отсыпают глиняный вал на протоке реки Талая вдоль улицы Лоцманская.
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