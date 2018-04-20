Спасатели устраняют последствия паводка на Барнаулке

Паводок на Барнаулке и в Затоне. Фото: barnaul.org. Паводок на Барнаулке и в Затоне. Фото: barnaul.org. Паводок на Барнаулке и в Затоне. Фото: barnaul.org. Паводок на Барнаулке и в Затоне. Фото: barnaul.org. Паводок на Барнаулке и в Затоне. Фото: barnaul.org. Паводок на Барнаулке и в Затоне. Фото: barnaul.org.

Стихия оставила после себя на берегу мусор и валежник. Сотрудники МЧС и активисты ТОС "Станция Ползуново" очистили кроны деревьев от застрявших веток, убрали крупногабаритный мусор. Стволы деревьев, принесенные течением, очистили и оставили для дальнейшей установки скамеек, столов и беседок эко-парка.

В то же время готовится к половодью микрорайон Затон. Жители поднимают вещи и запасы на верхние этажи и чердаки. Дополнительно отсыпают глиняный вал на протоке реки Талая вдоль улицы Лоцманская.