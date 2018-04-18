Какой ущерб паводок нанес сельскому хозяйству на Алтае

От стихии пострадало 11 животноводческих, 8 растениеводческих предприятий и 223 личных подсобных хозяйства, которые преимущественно располагаются в Петропавловском, Краснощековском и Усть-Калманском районах.

Документы по итогам оценки 17 апреля направили в Москву. В Правительстве проведут экспертизу и решат, нужна ли компенсация, если да — в каком объеме.

Для тех, кто оказался недоволен подсчитанной суммой ущерба, Александр Лукьянов пояснил: оценка проводилась в соответствии с рекомендациями Минсельхоза России. В каких объемах будут предоставляться компенсации и будут ли они вообще, в правительстве не уточняют.

Пострадали ли предприятия АПК в Тальменском районе, оказавшегося под водой совсем недавно, неизвестно. Последствия паводка здесь еще не оценивались.