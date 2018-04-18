Какой ущерб паводок нанес сельскому хозяйству на Алтае

В Алтайском крае оценили урон первой волны паводка для аграриев и личных подсобных хозяйств. Сумма ущерба составила 26 млн рублей, сообщил Александр Лукьянов, первый вице-премьер правительства Алтайского края.
От стихии пострадало 11 животноводческих, 8 растениеводческих предприятий и 223 личных подсобных хозяйства, которые преимущественно располагаются в Петропавловском, Краснощековском и Усть-Калманском районах.
Документы по итогам оценки 17 апреля направили в Москву. В Правительстве проведут экспертизу и решат, нужна ли компенсация, если да — в каком объеме.
Для тех, кто оказался недоволен подсчитанной суммой ущерба, Александр Лукьянов пояснил: оценка проводилась в соответствии с рекомендациями Минсельхоза России. В каких объемах будут предоставляться компенсации и будут ли они вообще, в правительстве не уточняют.
Пострадали ли предприятия АПК в Тальменском районе, оказавшегося под водой совсем недавно, неизвестно. Последствия паводка здесь еще не оценивались.
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