Жительница Барнаула потеряла крупную сумму, пытаясь получить компенсацию

В Барнауле женщину обманули на 27 тысяч рублей при получении компенсации, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Потерпевшей позвонил неизвестный, который представился сотрудником одного из операторов мобильной связи. Он рассказал, что женщине положена компенсация 3 тысячи рублей за плохое качество услуг по предоставлению связи. Для получения денег нужно было продиктовать номер банковской карты и коды, которые поступят в сообщениях.
Женщина поверила незнакомцу и выполнила все инструкции. После этого с карты исчезли 27 тысяч рублей.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.
Напомним, недавно в Барнауле женщина перешла по ссылке из сообщения и лишилась 26 тысяч рублей.
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