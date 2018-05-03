Жительница Барнаула потеряла крупную сумму, пытаясь получить компенсацию

Сегодня, 10:50.
Происшествия

В Барнауле женщину обманули на 27 тысяч рублей при получении компенсации, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Смартфон. Телефон.
Смартфон. Телефон. Фото: СС0.

Потерпевшей позвонил неизвестный, который представился сотрудником одного из операторов мобильной связи. Он рассказал, что женщине положена компенсация 3 тысячи рублей за плохое качество услуг по предоставлению связи. Для получения денег нужно было продиктовать номер банковской карты и коды, которые поступят в сообщениях.

Женщина поверила незнакомцу и выполнила все инструкции. После этого с карты исчезли 27 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Барнауле женщина перешла по ссылке из сообщения и лишилась 26 тысяч рублей.

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