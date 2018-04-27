В Барнауле осудили продавцов машин, которые "кинули" на миллионы десятки автовладельцев

51 человек, продававших и покупавших машины через фирму "АлтайАвто", обманули в организации на 31 млн. руб. За это одного из создателей фирмы — гражданина Л. — осудили на 4,6 лет лишения свободы, сообщает Генеральная прокуратура.
По данным ведомства, Л. спланировал мошенничество в 2014 году. Для того, чтобы придать своим преступным замыслам вид гражданско-правовых отношений, он создал в Барнауле ООО, которое по уставу занималось торговлей автотранспортом. В качестве директора и бухгалтера фирмы Л. нанял своего знакомого Т.
Эти двое подыскивали желающих продать или купить машины, заключали с ними договоры о продаже в рассрочку, а потом перепродавали машины новым покупателям без законных оснований.
Директор фирмы Т. ранее вступил в сделку со следствием и уже был осужден на 4 года лишения свободы. В 2017 году Генпрокуратура писала о вынесенном ему приговоре. Однако тогда указывалось, что Т. создал фирму "АлтайАвто" в одиночку, а с ноября 2013 года по май 2015 года от его действий пострадал 91 гражданин, которым причинен ущерб свыше 40 млн рублей.
По данным Генеральной прокуратуры, по искам потерпевших судом с Т. взыскали 1,9 млн руб. Остальные требования должны были рассматриваться в гражданско-правовом порядке.
Оба осужденных должны отбывать наказание в колонии общего режима.
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