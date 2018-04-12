В Алтайском крае женщину обманули на 130 тысяч рублей при получении кредита

Женщина планировала взять кредит 400 тысяч рублей и оставила анкету в интернете. Вскоре ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка и сообщил, что кредит одобрили. Для получения крупной суммы нужно было оплатить страховку и услуги курьера, который доставит документы.

Потерпевшая перевела 130 тысяч рублей на счет, который указал злоумышленник. Кредит она так и не получила.

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.