В Алтайском крае женщину обманули на 130 тысяч рублей при получении кредита

Жительница Павловского района хотела получить кредит, но наткнулась на мошенников, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Женщина планировала взять кредит 400 тысяч рублей и оставила анкету в интернете. Вскоре ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка и сообщил, что кредит одобрили. Для получения крупной суммы нужно было оплатить страховку и услуги курьера, который доставит документы.
Потерпевшая перевела 130 тысяч рублей на счет, который указал злоумышленник. Кредит она так и не получила.
Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
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