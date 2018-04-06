Жительницу Барнаула обманули при покупке породистого щенка

Жительница Барнаула хотела купить щенка породы шпиц, но наткнулась на мошенников, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Женщина позвонила по телефону, указанному в объявлении и сообщила, что готова купить щенка. Продавец представилась заводчиком собак и сказала, что находится в Москве. Она обещала отправить животное самолетом, который летит в столицу края. Сначала нужно было оплатить полную стоимость щенка.
Потерпевшая поверила и перевела около 16 тысяч рублей. В аэропорте она выяснила, что собаку ей не отправляли. Связаться с продавцом не удалось: телефоны были недоступны. Объявление также исчезло.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Они устанавливают личность подозреваемой.
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