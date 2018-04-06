Жительницу Барнаула обманули при покупке породистого щенка

Сегодня, 09:42.
Происшествия

Жительница Барнаула хотела купить щенка породы шпиц, но наткнулась на мошенников, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Банковская карта.
Банковская карта. Фото из архива редакции.

Женщина позвонила по телефону, указанному в объявлении и сообщила, что готова купить щенка. Продавец представилась заводчиком собак и сказала, что находится в Москве. Она обещала отправить животное самолетом, который летит в столицу края. Сначала нужно было оплатить полную стоимость щенка.

Потерпевшая поверила и перевела около 16 тысяч рублей. В аэропорте она выяснила, что собаку ей не отправляли. Связаться с продавцом не удалось: телефоны были недоступны. Объявление также исчезло.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Они устанавливают личность подозреваемой.

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