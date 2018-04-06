Жительницу Барнаула обманули при покупке породистого щенка

Женщина позвонила по телефону, указанному в объявлении и сообщила, что готова купить щенка. Продавец представилась заводчиком собак и сказала, что находится в Москве. Она обещала отправить животное самолетом, который летит в столицу края. Сначала нужно было оплатить полную стоимость щенка.

Потерпевшая поверила и перевела около 16 тысяч рублей. В аэропорте она выяснила, что собаку ей не отправляли. Связаться с продавцом не удалось: телефоны были недоступны. Объявление также исчезло.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Они устанавливают личность подозреваемой.