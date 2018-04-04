Маски-шоу: в Барнауле задержали группировку, которая обманула более 30 человек

Задержание подозреваемых. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю. Задержание подозреваемых. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю. Задержание подозреваемых. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю. Задержание подозреваемых. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю. Задержание подозреваемых. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.

Подозреваемые звонили жителям Барнаула и переставлялись сыном или внуком. Они говорили, что находятся в полиции. Злоумышленники уверили, что якобы "родственник" участвовал в драке или он сбил человека. Затем трубку передавали участнику группы, который играл роль полицейского.

Потерпевшего убеждали, что для решения проблемы нужно передать деньги. Один из участников группы ждал звонка, чтобы узнать, куда нужно приехать забрать деньги.

Получив адрес потерпевшего, подозреваемый выезжал на такси и брал деньги. Потом их перечисляли на заранее подготовленные банковские карты и счета, оформленные на третьих лиц в различных банкоматах в Кемеровской, Новосибирской области и Алтайском крае.

Всего задержали 4 человек: двух жителей Новосибирской области и двух людей из Алтайского края. Их подозревают в совершивших более 30 фактов мошенничества в Барнауле. Сумма ущерба превысила 1,5 млн рублей.