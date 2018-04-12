72-летняя жительница Барнаула потеряла 1,6 млн рублей, пытаясь получить компенсацию

Жительница Барнаула хотела получить компенсацию, но наткнулась на мошенников. У нее с карты похитили 1,6 млн рублей, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Полицейские выяснили, что потерпевшей позвонил мужчина, который представился сотрудником банка. Ранее женщина вкладывала в этот банк деньги под проценты. Финансовое учреждение признали банкротом, а средства не вернули.
Злоумышленник сообщил, что пенсионерке должны выплатить компенсацию. Для получения денег нужно установить на компьютере программу и через нее зайти в личный кабинет банка. Женщина поверила собеседнику и выполнила все инструкции. После этого с ее карты исчезли все деньги.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.