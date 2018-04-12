72-летняя жительница Барнаула потеряла 1,6 млн рублей, пытаясь получить компенсацию

Полицейские выяснили, что потерпевшей позвонил мужчина, который представился сотрудником банка. Ранее женщина вкладывала в этот банк деньги под проценты. Финансовое учреждение признали банкротом, а средства не вернули.

Злоумышленник сообщил, что пенсионерке должны выплатить компенсацию. Для получения денег нужно установить на компьютере программу и через нее зайти в личный кабинет банка. Женщина поверила собеседнику и выполнила все инструкции. После этого с ее карты исчезли все деньги.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.