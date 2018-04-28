Жительница Барнаула потеряла крупную сумму, когда перешла по ссылке из сообщения

Сегодня, 08:54.
Происшествия

В Барнауле женщина перешла по ссылке из сообщения и лишилась 26 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Смартфон. Телефон.
Смартфон. Телефон. Фото: СС0.

По предварительной информации, потерпевшая разместила в интернете объявление о продаже квартиры. На ее телефон, к которому подключен "Мобильный банк", пришло  СМС с предложением обмена. Женщина перешла по ссылке из сообщения, на телефон установилась вредоносная программа. После этого с карты исчезли около  26 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о краже. Злоумышленнику грозит лишение свободы до 5 лет.

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