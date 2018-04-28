Жительница Барнаула потеряла крупную сумму, когда перешла по ссылке из сообщения

По предварительной информации, потерпевшая разместила в интернете объявление о продаже квартиры. На ее телефон, к которому подключен "Мобильный банк", пришло СМС с предложением обмена. Женщина перешла по ссылке из сообщения, на телефон установилась вредоносная программа. После этого с карты исчезли около 26 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о краже. Злоумышленнику грозит лишение свободы до 5 лет.