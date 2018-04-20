Барнаульцу продали Hyundai, который был взят в аренду

Житель Барнаула купил автомобиль Hyundai Solaris. Позднее выяснилось, что продавец взял машину в аренду в одной из компаний, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.
В ведомстве сообщают, что 37-летний злоумышленник взял Hyundai Solaris в аренду почти на 2,5 года. Ежедневно нужно было платить 1400 рублей. Мужчина решил заработать и продал чужую машину.
Позднее установленная в автомобиле навигационная система показала, что Hyundai покинул пределы зоны, в которой можно было его использовать. Специальная программа заблокировала двигатель, а вскоре "маячок" показал, что иномарка находится на одной из СТО.
Полицейские нашли арендованный Hyundai в Алтайском крае. Выяснилось, что седан купил житель Барнаула. Когда машина перестала заводиться, он перегнал ее на СТО для диагностики и ремонта.
Продавца задержали на съемной квартире в Кемеровской области. С 2001 года он пять раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражи, растрату и мошенничество. Мужчину поместили под стражу.
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