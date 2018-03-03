Как узнать, числится ли в розыске угнанное авто?

Андрей из Барнаула спрашивает: "У меня угнали автомобиль. Где можно посмотреть, числится ли он во всероссийском розыске?"
В ГУ МВД по Алтайскому краю рассказали:
— Обратитесь в ближайшее отделение ГИБДД, там установлены соответствующие базы данных. Также вы можете узнать эту информацию в территориальном органе внутренних дел по месту подачи заявления об угоне.
Чтобы получить ответ на свой вопрос на страницах газеты "Маркер-Экспресс" или на сайте altapress.ru, звоните по телефону: 8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru.
Смотрите также
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.