Как узнать, числится ли в розыске угнанное авто?

Сегодня, 16:42.
Жизнь

Андрей из Барнаула спрашивает: "У меня угнали автомобиль. Где можно посмотреть, числится ли он во всероссийском розыске?"

Угон автомобиля.
Угон автомобиля. Фото: 22.мвд.рф.

В ГУ МВД по Алтайскому краю рассказали:

— Обратитесь в ближайшее отделение ГИБДД, там установлены соответствующие базы данных. Также вы можете узнать эту информацию в территориальном органе внутренних дел по месту подачи заявления об угоне.

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