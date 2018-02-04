Должен ли суд вернуть госпошлину при отказе в иске?

Назар из Тогула спрашивает: "Я подал иск в суд, но мне в принятии иска отказали. Могу ли я вернуть госпошлину?"
В ситуации разобралась старший помощник прокурора Центрального района Барнаула Светлана Овчиникова:
— В соответствии Налоговым кодексом РФ уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или полностью в случае возвращения заявления, жалобы или иного обращения или отказа в их принятии.
Пошлину возвращает налоговый орган на основании заявления гражданина с приложением документа (решения, определения) из суда об обстоятельствах, являющихся основанием для полного или частичного возврата уплаченной суммы. Помимо этого придётся предоставить подлинные платёжные документы, подтверждающие факт оплаты государственной пошлины.
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