Должен ли суд вернуть госпошлину при отказе в иске?

— В соответствии Налоговым кодексом РФ уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или полностью в случае возвращения заявления, жалобы или иного обращения или отказа в их принятии.

Пошлину возвращает налоговый орган на основании заявления гражданина с приложением документа (решения, определения) из суда об обстоятельствах, являющихся основанием для полного или частичного возврата уплаченной суммы. Помимо этого придётся предоставить подлинные платёжные документы, подтверждающие факт оплаты государственной пошлины.