В Барнауле поймали мужчину, который снимал боковые зеркала с дорогих машин, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Барнаулец "свинтил" с элитных автомобилей зеркала на полмиллиона рублей. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
Барнаулец "свинтил" с элитных автомобилей зеркала на полмиллиона рублей. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
Барнаулец "свинтил" с элитных автомобилей зеркала на полмиллиона рублей. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
Барнаулец "свинтил" с элитных автомобилей зеркала на полмиллиона рублей. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
Барнаулец "свинтил" с элитных автомобилей зеркала на полмиллиона рублей. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
В конце феврали и начале марта полицейским стали поступать сообщения от пострадавших жителей города. Они оставляли машины на ночь, а утром у автомобилей уже не было зеркал заднего вида. Всего пострадало 20 машин, сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей
Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 26-летний житель Барнаула, который признал свою вину.
Против злоумышленника возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы до 5 лет.
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