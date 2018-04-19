Барнаулец "свинтил" с элитных автомобилей зеркала на полмиллиона рублей. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю. Барнаулец "свинтил" с элитных автомобилей зеркала на полмиллиона рублей. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю. Барнаулец "свинтил" с элитных автомобилей зеркала на полмиллиона рублей. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю. Барнаулец "свинтил" с элитных автомобилей зеркала на полмиллиона рублей. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю. Барнаулец "свинтил" с элитных автомобилей зеркала на полмиллиона рублей. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.

В конце феврали и начале марта полицейским стали поступать сообщения от пострадавших жителей города. Они оставляли машины на ночь, а утром у автомобилей уже не было зеркал заднего вида. Всего пострадало 20 машин, сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 26-летний житель Барнаула, который признал свою вину.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы до 5 лет.