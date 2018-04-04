В Алтайском крае мужчина угнал трактор, чтобы отправиться выпивать с друзьями

Сегодня, 11:53.
Происшествия

В Третьяковском районе задержали мужчину, которого подозревают в угоне трактора, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Трактор.
Трактор. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.

По предварительной информации, в ночь на 2 марта сельчанин угнал трактор МТЗ, который стоял на территории фермы. Мужчина работал там скотником.

На тракторе злоумышленник отправился в гости к знакомым. Приятели выпили и уехать назад мужчина уже не смог. Он пошел домой спать, а днем его разбудил участковый.

Сельчанин признал свою вину, ранее он уже был судим. Злоумышленнику грозит штраф до 120 тысяч рублей или лишение свободы до 5 лет.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров