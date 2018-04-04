В Алтайском крае мужчина угнал трактор, чтобы отправиться выпивать с друзьями

В Третьяковском районе задержали мужчину, которого подозревают в угоне трактора, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительной информации, в ночь на 2 марта сельчанин угнал трактор МТЗ, который стоял на территории фермы. Мужчина работал там скотником.
На тракторе злоумышленник отправился в гости к знакомым. Приятели выпили и уехать назад мужчина уже не смог. Он пошел домой спать, а днем его разбудил участковый.
Сельчанин признал свою вину, ранее он уже был судим. Злоумышленнику грозит штраф до 120 тысяч рублей или лишение свободы до 5 лет.
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