В Алтайском крае мужчина угнал трактор, чтобы отправиться выпивать с друзьями

По предварительной информации, в ночь на 2 марта сельчанин угнал трактор МТЗ, который стоял на территории фермы. Мужчина работал там скотником.

На тракторе злоумышленник отправился в гости к знакомым. Приятели выпили и уехать назад мужчина уже не смог. Он пошел домой спать, а днем его разбудил участковый.

Сельчанин признал свою вину, ранее он уже был судим. Злоумышленнику грозит штраф до 120 тысяч рублей или лишение свободы до 5 лет.