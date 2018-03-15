В Барнауле бывший работник с другом угнал Nissan клиента из автосервиса

В Барнауле полицейские задержали двух местных жителей, которых подозревают угоне автомобиля Nissan, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
В конце февраля барнаулец оставил в одном из автосервисов города свой автомобиль Nissan Patrol. Машину должны были отремонтировать.
Ночью в мастерскую проникли подозреваемые, один из которых — бывший работник автосервиса. Мужчины завели автомобиль и уехали. Пропажу заметили сотрудники мастерской.
Полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые жители Барнаула. Автомобиль вернули владельцу.
Злоумышленникам грозит лишение свободы до 7 лет.
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