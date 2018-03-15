В Барнауле бывший работник с другом угнал Nissan клиента из автосервиса

В конце февраля барнаулец оставил в одном из автосервисов города свой автомобиль Nissan Patrol. Машину должны были отремонтировать.

Ночью в мастерскую проникли подозреваемые, один из которых — бывший работник автосервиса. Мужчины завели автомобиль и уехали. Пропажу заметили сотрудники мастерской.

Полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые жители Барнаула. Автомобиль вернули владельцу.

Злоумышленникам грозит лишение свободы до 7 лет.