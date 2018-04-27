Сотрудник компании "Алтайлес" сумел обмануть 26 предпринимателей почти на 2 млн рублей

Как сообщает краевая прокуратура, на протяжении 2015-2016 годов директор сообщал предпринимателям о том, что им необходимо платить дополнительные денежные средства за отвод делян из расчета 100 рублей за кубометр. При этом его требования были незаконными. Мужчине за год удалось обогатиться на сумму 1 млн 745 тыс. рублей.

Суду директор филиала пытался доказать, что у него не было корыстного умысла, так как все деньги шли на содержание техники и выплату заработной платы работникам, которых он нанимал. А часть потерпевших на протяжении разбирательства меняли свои показания. Однако мужчине все равно вынесли обвинительный приговор: четыре года лишения свободы условно с выплатой штрафа в размере 150 тыс. рублей.