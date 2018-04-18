В Алтайском крае экс-директора центра занятости осудили за мошенничество

Ирину Сергиенко, бывшего директора Центра занятости населения Павловского района, признали виновной в мошенничестве и присвоении или растрате с использованием служебного положения, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным ведомства, в мае 2016 года женщина устроила в Центр занятости населения на должность водителя своего знакомого. Он получал зарплату и другие выплаты, хотя фактически не работал. Сумма ущерба превысила 62 тысячи рублей.
Кроме того, с ноября 2016 по май 2017 года Сергиенко незаконного начисляла пособия по безработице нескольким жителям района. Таким образом из бюджета похитили более 100 тысяч рублей.
Сначала чиновница не признала вину и активно противодействовала следствию. Ее заключили под стражу. Во время следствия она возместила ущерб, который причинила государству.
Суд признал Ирину Сергиенко виновной и приговорил к трем годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.
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