В Алтайском крае экс-директора центра занятости осудили за мошенничество

По данным ведомства, в мае 2016 года женщина устроила в Центр занятости населения на должность водителя своего знакомого. Он получал зарплату и другие выплаты, хотя фактически не работал. Сумма ущерба превысила 62 тысячи рублей.

Кроме того, с ноября 2016 по май 2017 года Сергиенко незаконного начисляла пособия по безработице нескольким жителям района. Таким образом из бюджета похитили более 100 тысяч рублей.

Сначала чиновница не признала вину и активно противодействовала следствию. Ее заключили под стражу. Во время следствия она возместила ущерб, который причинила государству.

Суд признал Ирину Сергиенко виновной и приговорил к трем годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.