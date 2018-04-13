В Барнауле бывшего сотрудника Росреестра обвиняют в покушении на мошенничество

Сегодня, 11:36.
Происшествия

Сотрудник Росреестра проверял, насколько загрязнены отходами земельные участки. Обнаружив, что один из них используется не по назначению, госслужащий попытался получить с арендатора взятку, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Взятка.
Взятка. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Чтобы не привлекать арендатора к административной ответственности, сотрудник Росреестра просил 15 тысяч рублей. При этом ни объективных данных, ни полномочий на составление документов о нарушении законодательства у обвиняемого не было. 

Получить взятку ему не удалось, его задержали сотрудники ФСБ.

Во время расследования мужчина не признал свою вину. Следствие направило дело в суд с утвержденным обвинительным заключением по статье "Покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения". 

Напомним, 11 апреля бывшего директора барнаульского протезно-ортопедического предприятия признали виновной в получении взятки в крупном размере, коммерческом подкупе и растрате.

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