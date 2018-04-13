В Барнауле бывшего сотрудника Росреестра обвиняют в покушении на мошенничество

Чтобы не привлекать арендатора к административной ответственности, сотрудник Росреестра просил 15 тысяч рублей. При этом ни объективных данных, ни полномочий на составление документов о нарушении законодательства у обвиняемого не было.

Получить взятку ему не удалось, его задержали сотрудники ФСБ.

Во время расследования мужчина не признал свою вину. Следствие направило дело в суд с утвержденным обвинительным заключением по статье "Покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения".

Напомним, 11 апреля бывшего директора барнаульского протезно-ортопедического предприятия признали виновной в получении взятки в крупном размере, коммерческом подкупе и растрате.