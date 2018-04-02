Путин предложил арестовывать имущество юридических лиц за взятки

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы два законопроекта. Один из них касается внесения в КоАП поправок об аресте имущества юрлиц за взятки или подкуп, второй призван улучшить контроль в сфере противодействия коррупции, пишет РБК.
В первом законопроекте предлагается применять новую меру обеспечения за взятки или подкуп может — "арест имущества юридического лица". Арестовывать должны имущество юрлица, в отношении которого ведется производство по ст. 19.28 КоАП (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).
Для обеспечения этой меры в Кодекс об административных правонарушениях Путин призвал внести еще одну статью — 27.20 "Арест имущества в целях обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания за незаконное вознаграждение от имени юридического лица".
Второй внесенный Путиным на рассмотрение Госдумы законопроект должен усовершенствовать контроль в сфере противодействия коррупции. Согласно ему руководство госкорпораций и государственных внебюджетных фондов должно будет наделяться правом получать справки по счетам физических лиц, а при проверках соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции — и юридических лиц.
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