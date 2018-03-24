Появилось видео задержания экс-начальника алтайского УФМС, обвиняемого в получении взятки

Altapress.ru ранее сообщал об аресте бывшего врио начальника УФМС России по Алтайскому краю Александра Жданова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Теперь появилось видео, как это происходило.
Напомним, Жданов занимал должность врио руководителя до расформирования службы и ее включения в состав МВД в 2016-м году. И, как сообщил краевой СУСК, следственные органы СК РФ предъявили ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ: получение взятки, совершенное в особо крупном размере.
По данным следствия, в период с 2014 по 2016 год в различных местах Алтайского края обвиняемый, исполняя обязанности начальника УФМС России, получил лично частями взятку в виде денег и иного имущества в особо крупном размере.
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