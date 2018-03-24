Появилось видео задержания экс-начальника алтайского УФМС, обвиняемого в получении взятки

Напомним, Жданов занимал должность врио руководителя до расформирования службы и ее включения в состав МВД в 2016-м году. И, как сообщил краевой СУСК, следственные органы СК РФ предъявили ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ: получение взятки, совершенное в особо крупном размере.

По данным следствия, в период с 2014 по 2016 год в различных местах Алтайского края обвиняемый, исполняя обязанности начальника УФМС России, получил лично частями взятку в виде денег и иного имущества в особо крупном размере.