Предприниматели заплатили алтайскому налоговику, чтобы избежать наказания

По данным следствия, в августе 2016 года женщина продавала сувениры на территории пруда Чемальской ГЭС. К ней подошел сотрудник налоговой службы и потребовал предъявить свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и книгу доходов и расходов.

У обвиняемой не было документов. Это является основанием для привлечения к административной ответственности. Женщина передала налоговому инспектору 3 тысячи рублей за то, чтобы он не составлял протокол. На самом деле мужчина не имел законных оснований для проведения проверки.

Похожее преступление совершил житель Кемеровской области, торговавший сувенирами на территории Чемальской ГЭС в июле 2016 года. Мужчина перечислил на банковский счет этого же налогового инспектора 10 тысяч рублей

В настоящее время расследование уголовных дел завершили, их вместе с обвинительным заключением направили прокурору.

Уголовное дело в отношении сотрудника налоговой службы расследуют.