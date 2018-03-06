В России почти втрое выросла сумма всех взяток

В 2016 году, по данным этой общественной организации, общая сумма полученных взяток составляла 2,3 млрд рублей.

В делах, заведенных по статье о даче взятки, в 2017 году фигурировали 4,5 млрд рублей. По сравнению с 2016 годом эта сумма выросла в четыре раза. В 2016 году речь шла о даче в качестве взятки 946,8 млн рублей, пишет polit.ru.

Речь идет о суммах, выявленных в рамках уголовных дел по статье "Получение взятки".