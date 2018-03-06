В России почти втрое выросла сумма всех взяток

По данным Национального коррупционного комитета, общая сумма всех взяток, выявленных в России в 2017 году, достигает 6,7 млрд рублей. Это почти втрое выше, чем годом ранее, пишут РИА Новости,
В 2016 году, по данным этой общественной организации, общая сумма полученных взяток составляла 2,3 млрд рублей.
В делах, заведенных по статье о даче взятки, в 2017 году фигурировали 4,5 млрд рублей. По сравнению с 2016 годом эта сумма выросла в четыре раза. В 2016 году речь шла о даче в качестве взятки 946,8 млн рублей, пишет polit.ru.
Речь идет о суммах, выявленных в рамках уголовных дел по статье "Получение взятки".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.