Экс-начальника антикоррупционного отдела полиции Новоалтайска осудили за взятку

Экс-начальник Владимир Сагайдак предложил директору одного из обществ с ограниченной ответственностью передать ему взятку. Взамен он обещал помочь в принятии решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

С 20 по 31 января прошлого года полицейский получил на счета подконтрольного ему юридического лица взятку 500 тысяч рублей. После этого мужчину задержали сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Алтайский краевой суд признал Сагайдака виновным. Злоумышленника приговорили к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.