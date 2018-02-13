Алтайских чиновников осудят за взятку

В Республике Алтай завершили расследование уголовного дела против чиновников Кош-Агачского района. Их обвиняют в получении взятки в крупном размере, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.
По версии следствия, в январе 2016 года бывший глава муниципального образования "Кош-Агачский район" создал организованную группу для получения взяток за победы в аукционах на оказание услуг по охране образовательных учреждений.
В состав организованной группы вошли бывший начальник управления администрации муниципального образования "Кош-Агачский район" и депутат районного совета депутатов этого же района.
С мая по декабрь 2016 года от директора частного охранного предприятия, которому обеспечили победу в аукционе, они получили взятку более 700 тыс. руб.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.
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