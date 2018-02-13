Алтайских чиновников осудят за взятку

По версии следствия, в январе 2016 года бывший глава муниципального образования "Кош-Агачский район" создал организованную группу для получения взяток за победы в аукционах на оказание услуг по охране образовательных учреждений.

В состав организованной группы вошли бывший начальник управления администрации муниципального образования "Кош-Агачский район" и депутат районного совета депутатов этого же района.

С мая по декабрь 2016 года от директора частного охранного предприятия, которому обеспечили победу в аукционе, они получили взятку более 700 тыс. руб.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.