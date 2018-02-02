В Барнауле начальник из "Славянки" осужден за липовую уборку военных аэродромов

Оперативную разработку этого дела вели сотрудники ФСБ из управлений по Алтайскому краю и по Центральному военному округу.

Как установило следствие и суд, Юрий Шумара в 2012 т 2013 годах приказывал своим подчиненным составлять акты сдачи-приемки работ, которые якобы осуществляла барнаульская фирма "Чистюля" на трех военных объектах в Славгороде. По этим бумагам уборку территорий аэродромов и стоянки авиатехники проводила "Чистюля". Но по факту сотрудники фирмы там не работали, а убирались (и крайне редко) люди из числа гражданского персонала воинской части, которой принадлежали эти объекты.

Как рассказали в краевом УФСБ, эти аэродромы и стоянка авиатехники не эксплуатировались по прямому назначению Министерством обороны с середины 90-х годов прошлого века, поэтому совершенно не требовали предусмотренного государственными контрактами обслуживания.

Суд приговорил гражданина Шумару за стол крупный ущерб в 74 млн рублей к 4,5 годам лишения свободы условно. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с оказанием услуг по исполнению государственных и муниципальных контрактов сроком на 3 года.

Кто сидит по этому делу

Как уже писал ранее altapress.ru, ранее по делу "Чистюли" были осуждены другие участники этой незаконной схемы.

Так бывшие командиры этой войсковой части, дислоцированной в Славгороде — Андрей Чечнев и Юрий Сергиевский — за подписание актов сдачи-приемки якобы оказанных ООО "Чистюля" услуг по санитарному содержанию военных объектов без какой-либо проверки полноты и качества фактически выполненных работ приговорены к 7 и 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, соответственно.

Следствием и судом установлено, что, поочередно занимая должности командиров, Чечнев и Сергиевский при посредничестве бывшего заведующего склада в/ч Дениса Ладного за подписание фиктивных документов получали от представителя ООО "Чистюля" взятки в общем размере 15 и 10 миллионов рублей, соответственно. Оба высокопоставленных военнослужащих лишены своих войсковых званий и права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Денис Ладный, в соответствии с приговором Славгородского городского суда, за пособничество в совершении обоими должностными лицами преступлений отбывает наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Алтайский краевой суд апелляционным определением обязал взыскать сумму нанесенного в результате преступной схемы ущерба в солидарном порядке с Юрия Шумары, Дениса Ладного, Андрея Чечнева и Юрия Сергиевского.

Саму руководительницу "Чистюли" Светлану Гранкину осудили и амнистировали. Суд признал Гранкину виновной и назначил наказание в виде выплаты штрафа в размере 300 тысяч рублей. На основании акта об амнистии ее освободили от исполнения наказания. В счет ущерба от преступления в бюджет взыскали 5 млн рублей, изъятых у Гранкиной, а также обратили взыскание на принадлежащее ей нежилое помещение в Барнауле.