На Алтае начальника подразделения железной дороги подозревают в получении взяток

По предварительной информации, подозреваемый требовал от подчиненной 50 тысяч рублей ежемесячно за покровительство по службе. Он обещал, что сотрудница не будет отвечать за нарушения в своей деятельности, которые могут выявить во время проверок. Женщина перечислила подозреваемому 100 тысяч рублей и написала заявление о вымогательстве взятки.

При переводе очередной суммы действия подозреваемого пресекли сотрудники алтайского ЛУ МВД России. Мужчину заключили под стражу. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Они продолжают расследование уголовного дела.