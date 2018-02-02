На Алтае начальника подразделения железной дороги подозревают в получении взяток

Следователи возбудили уголовное дело против начальника Барнаульской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций. Он работал в центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом. Мужчину подозревают в получении взяток в значительном размере, сообщает Западно-Сибирское СУ на транспорте СК РФ.
По предварительной информации, подозреваемый требовал от подчиненной 50 тысяч рублей ежемесячно за покровительство по службе. Он обещал, что сотрудница не будет отвечать за нарушения в своей деятельности, которые могут выявить во время проверок. Женщина перечислила подозреваемому 100 тысяч рублей и написала заявление о вымогательстве взятки.
При переводе очередной суммы действия подозреваемого пресекли сотрудники алтайского ЛУ МВД России. Мужчину заключили под стражу. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Они продолжают расследование уголовного дела.
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