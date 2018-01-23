Начальника Кировского ГИБДД задержали за нелегальную торговлю большегрузами

По версии следователей, директор компании "ТД "Авто" создал преступное сообщество, в которое вошли коммерческий директор "Ренбизнесавто" и сотрудники управления ГИБДД по Кировской области. С января 2014 года по октябрь 2017 года они купили 279 сборочных комплектов для КамАЗа, подделали техпаспорта машин, перенеся их из второго экологического класса в четвертый, и продали их.

Следователи завели на фигурантов дела по целому списку статей УК РФ: мошенничество, создание преступного общества и участие в нем, превышение должностных полномочий, хищение денег в особо крупном размере, пишет znak.com.

Сотрудники службы собственной безопасности органов внутренних дел продолжают проведение оперативных мероприятий. Руководством УМВД России по Кировской области назначено проведение служебной проверки, передает ТАСС.