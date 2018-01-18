Бизнесмены собрали 5 млн долларов для выкупа у следователей "вора в законе"

ФСБ раскрыло крупный сговор московских бизнесменов с целью выкупа у следователей криминального авторитета. Размер взятки должен был составить пять миллионов долларов.
В Москве проходит процесс по обвинению Захария Калашова (Шакро Молодой) и Андрея Кочуйкова (Итальянец) в вымогательстве восьми миллионов рублей у рестораторши. Задержаны они были после перестрелки.
Считается, что перестрелку инициировал Итальянец. Он был задержан, после чего эти средства, по версии следствия, были собраны группой близких к Шакро бизнесменов по требованию тогдашнего начальника главка СКР Михаила Максименко — освободить сподвижника криминального авторитета, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на близкий к расследованию источник.
Изначально предполагалось, что сумма взятки должна была составить лишь 500 тысяч долларов. Однако в ходе следствия выяснилось, что это лишь сумма первого транша, пишет ura.ru.
Ранее сообщалось, что в клане "вора в законе № 1" Захария Калашова (Шакро Молодой) наконец определились с кандидатурой временного преемника. Это Василий Христофоров (Вася Воскрес), имеющий серьезное влияние в криминальных кругах, а, главное — безупречную репутацию по сбору денег в общак.
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