Вася Воскрес заменит "вора в законе" Шакро Молодого

После ареста Захария Калашова в августе 2016 года в "воровских" кругах говорить о кандидатуре преемника было не принято. Из клана Шакро исходила информация, что ничего еще не ясно — может, "вор в законе №1" выкрутится и выйдет на свободу.

Одно время в криминальных кругах активно обсуждали возможность восхождения на "трон" Олега Шишканова (Шишкан). Сам он на эту тему до поры ничего определенного не говорил. А в последнее время даже отказывается обсуждать подобное.

Еще среди криминальных авторитетов пару раз вспоминали о "законнике" Михаиле Воеводине (Миша Лужнецкий) как о возможном кандидате в "воры в законе №1". Но он спокойно живет в Швейцарии, возвращаться "на передовую" в его планы не входит.

Сейчас над Захарием Калашовым идет суд, уже очевидно, что в ближайшее время на свободу он точно не выйдет. Поэтому в клане Шакро всерьез задумались о кандидатуре временного преемника.

После обсуждений выбор пал на Василия Христофорова. Вася Воскрес имеет и опыт сбора средств в "общак". Этим он одно время занимался в клане "криминального генерала" Аслана Усояна (Дед Хасан), никаких нареканий его деятельность не вызывала. Когда Шакро в 2014 году вернулся в Россию после длительной испанской отсидки, именно Воскрес помогал ему освоиться в Москве. Христофоров был частым гостем в коттедже Калашова. Вместе с ним Шакро даже выбрался на кладбище, чтобы посетить могилы своих убитых друзей — Аслана Усояна и Вячеслава Иванькова (Япончик).

А клану Шакро надо уже спешить. Небывалую активность в последнее время развил "вор в законе" Эдуард Асатрян (Эдик Осетрина, давний враг Васи Воскреса). Он сейчас собирает мощный клан в Москве, причем принимает в свое окружение даже бывших оппонентов.

Также на свободу вышел главный азербайджанский "законник" Надир Салифов (Лоту Гули), который особо и не скрывает своих амбиций стать "вором в законе №1". Сейчас Гули формирует клан в Турции.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле турецкая полиция предотвратила покушение на 45-летнего криминального авторитета Надира Салифова по кличке Гули, которому свердловские торговцы платят дань. Для убийства "вора в законе" направили 11 киллеров.