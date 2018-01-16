ФСБ сняла обвинения с полковника Следственного комитета по делу "вора в законе"

Источник в правоохранительных органах рассказал: "В отношении Ламонова прекращено дело о взятке от Шакро, возбужденное летом 2016 года. За ним признано право на реабилитацию".

Ламонов содержался под арестом с июля 2017 года. В 2016 году были задержаны руководитель службы безопасности СКР Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и заместитель руководителя столичного главка СКР Денис Никандров. Они обвиняются в получении взяток, в частности, от партнеров криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) за послабление обвинения его подельнику Андрею Кочуйкову (Итальянцу). Расследованием их уголовного дела занялось Следственное управление ФСБ.

В связи с делом против сотрудников СКР появились сообщения о грядущей отставке главы комитета Александра Бастрыкина. Слухи оживились в последнее время, однако официальных данных в данной связи нет, пишет polit.ru.

Факт

Шакро Молодой стал главным российским криминальным авторитетом после смерти Деда Хасана.