Следователи назвали сумму взятки, которую получил заместитель гендиректора завода "Ротор"

Сегодня, 17:09.
Происшествия

СУ СКР по Алтайскому краю предъявило обвинение заместителю генерального директора по коммерческим вопросам и финансам завода "Ротор" Павлу Пчеле. Его подозревают в получении взятки в крупном и особо крупном размере.

Задержание злоумышленника.
Задержание злоумышленника. Фото: Михаил Хаустов.

По данным следствия, с апреля 2015 года по март 2017 года обвиняемый и его подчиненный — начальник отдела обеспечения материальными ресурсами — получали взятки от представителя одного из закрытых акционерных обществ Москвы. За принятие решения о заключении договоров поставок продукции они получили более 2 млн 900 тыс. рублей.

Кроме того, в апреле 2017 года заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и финансам получил через посредника взятку в 160 тысяч рублей. Ее дали за заключение и подписание договора купли-продажи техники.

В ближайшее время обвиняемому изберут меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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