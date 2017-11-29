Следователи назвали сумму взятки, которую получил заместитель гендиректора завода "Ротор"

По данным следствия, с апреля 2015 года по март 2017 года обвиняемый и его подчиненный — начальник отдела обеспечения материальными ресурсами — получали взятки от представителя одного из закрытых акционерных обществ Москвы. За принятие решения о заключении договоров поставок продукции они получили более 2 млн 900 тыс. рублей.

Кроме того, в апреле 2017 года заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и финансам получил через посредника взятку в 160 тысяч рублей. Ее дали за заключение и подписание договора купли-продажи техники.

В ближайшее время обвиняемому изберут меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.