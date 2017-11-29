Поймали Пчелу: спецслужбы задержали заместителя гендиректора оборонного завода "Ротор"

По словам собеседника портала, уголовное дело находится в производстве краевого СУ СКР. Павла Пчелу задержали во вторник, 28 ноября. Ему предъявили обвинение вечером того же дня по статье о получении взятки. По имеющимся данным, в течение двух дней следствие будет настаивать о заключении обвиняемого под стражу на два месяца.

Источник сообщил, что за заключение предприятием договоров на поставку продукции с "нужными" организациями (среди которых вполне известные в крае ЗАО и ООО) получили минимум несколько десятков миллионов рублей. При таких "договорах", как правило, возникает ущерб предприятию и Министерству обороны РФ.

"Черную бухгалтерию" вели в ежедневнике. Он является одним из вещдоков. Там указали конкретные имена и фамилии. По данным источника, спецтехнику продавали за 20-40 тысяч рублей, при условии дополнительного получения "сторонних" денежных средств. Контрольный пакет акций (более 50%) находится у государства.

Собеседник добавил, что деньги также шли на взятки заказчикам продукции по контрактам в рамках исполнения государственного оборонного заказа, представителям контролирующих и надзирающих структур, а также на собственный отдых и развлечения.

По данным источника, сейчас некоторые люди стараются скрыть все обстоятельства и оказывают давление на основных свидетелей.

В беседе с altapress.ru представители завода "Ротор" отказались от комментариев.