На Кубани задержан высокопоставленный сотрудник ФСБ

Сотрудники ФСБ РФ задержали начальника Службы экономической безопасности УФСБ по Краснодарскому краю Дениса Мельникова. Он подозревается в крупном мошенничестве.
Денис Мельников был задержан сотрудниками центрального аппарата ФСБ в Краснодаре, сообщил "Росбалту" источник в правоохранительных органах. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения. Собеседник агентства рассказал, что показания на Мельникова дал бывший следователь УФСБ по Краснодарскому краю Дмитрий Гнатив, которого задержали в конце 2017 года.
По версии следствия, бывший и действующий сотрудники ФСБ вымогали 30 млн рублей у главы компании "Синее море" Юрия Исаева. В обмен ему было обещано не возбуждать дело о хищении кредитов, полученных в "Россельхозбанке".
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