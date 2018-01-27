На Кубани задержан высокопоставленный сотрудник ФСБ

Денис Мельников был задержан сотрудниками центрального аппарата ФСБ в Краснодаре, сообщил "Росбалту" источник в правоохранительных органах. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения. Собеседник агентства рассказал, что показания на Мельникова дал бывший следователь УФСБ по Краснодарскому краю Дмитрий Гнатив, которого задержали в конце 2017 года.

По версии следствия, бывший и действующий сотрудники ФСБ вымогали 30 млн рублей у главы компании "Синее море" Юрия Исаева. В обмен ему было обещано не возбуждать дело о хищении кредитов, полученных в "Россельхозбанке".