Ельцин думал, что Путин "сгорит": обстоятельства первого выдвижения в президенты РФ

Сегодня, 11:53.
Политика

В книге Петра Авена "Время Березовского" впервые появились развернутые интервью двух людей, которые были в центре событий в конце 90-х и которые до сих пор никогда не рассказывали о том, как все было.

Владимир Путин входит в Георгиевский зал Кремля.
Владимир Путин входит в Георгиевский зал Кремля. Фото: onf.ru.

Это Валентин Юмашев и Александр Волошин. Из их интервью, представленных в книге, можно узнать, как происходило самое первое выдвижение Путина на пост президента, пишет bfm.ru.

Уже не первый раз участники событий рассказывают, что Березовский как раз к выдвижению Путина никакого отношения не имел. Он сыграл большую роль в создании партии "Единство" — это правда. Но Путина выбрал преемником лично Борис Ельцин, ни с кем это не обсуждая.

Причем, как рассказывает Юмашев, это могло произойти еще в 1998 году, когда будущий президент и сам работал на Старой площади. Сначала в контрольном управлении, а потом несколько месяцев первым замом. Кстати, по словам Юмашева, в администрацию Путин попал по совету Анатолия Чубайса. И за короткий срок Ельцин оценил Путина.

Валентин Юмашев,
экс-руководитель администрации президента:

— Ельцин не собирался уходить в декабре 1999-го. Но в августе он все-таки принимает решение, что нужно это делать раньше. Я думаю, спусковым крючком были события в Дагестане, когда чеченские сепаратисты вошли в Дагестан. Он понял, что нет возможности дальше тянуть с Путиным. Он Путина считал номером один еще в момент снятия Примакова. Но он его не ставит по определенным причинам. 1998 год, Путин стал первым замом. Первый зам гораздо больше общается с президентом, готовит все поездки напрямую, общается по разным вопросам, когда главы администрации нет. Летом он стал директором ФСБ. И в момент, когда Кириенко предложил, чтобы Путин возглавил ФСБ, Борис Николаевич согласился, потому что он его уже совершенно по-другому увидел, узнал.

По версии Юмашева, Ельцин мог сразу назначить Путина премьером. Но тогда казалось, что экономический кризис затянется надолго. Никто еще не знал, что экономика достаточно быстро начнет подниматься. И Ельцин решил, что Путин "сгорит".

"В какой-то момент он думал о Степашине" — это уже слова Александра Волошина. Но Ельцин в нем не чувствовал силы бороться. А надо было бороться. Выбирать преемника можно, когда у президента рейтинг в 60-80%. А если его популярность 4%, то кого бы он ни выбрал, это условный выбор, говорит Волошин. Это, скорее, возможность для человека стать популярным и самому всего добиться.

Самый яркий эпизод — это встреча Ельцина и Минтимера Шаймиева за месяц до назначения Путина премьером. Ельцин пытается переубедить главу Татарстана объединять его партию "Вся Россия" с движением "Отечество". Этот альянс во главе с Примаковым и Лужковым — главный соперник на предстоящих выборах. Шаймиев уходит от прямого ответа.

Александр Волошин,
экс-руководитель администрации президента:

— В какой-то момент Ельцин, смотрю, начинает злиться — потому что не получается. Злится — и, смотрю, сосредоточенно что-то про себя думает, думает, думает, думает. А Шаймиев что-то говорит. А он, по-моему, даже не очень внимательно слушал. Подумал, потом прервал его и говорит: "Минтимер Шарипович, ну давайте я вам сейчас скажу одну вещь, но только между нами. А вы мудрый человек и дальше поступайте, как хотите". Итак, это говорит Борис Николаевич в конце июля 1999 года. "Через какое-то время я отправлю в отставку правительство Степашина, и премьер-министром России станет Владимир Владимирович Путин. А потом он станет президентом Российской Федерации. В общем, это все, что я хотел вам сказать", — говорит, вставая, Борис Николаевич. — "Я желаю вам успехов, Минтимер Шарипович". Жмет ему руку, разворачивается и уходит.

Волошин говорит, что в ходе этого разговора он и сам впервые услышал о решении Ельцина сделать ставку на Путина. Юмашев, судя по его интервью, знал об этом раньше. Шаймиев был абсолютно обескуражен, продолжает Волошин. И уже после в личной беседе президент Татарстана говорит: такого быть не может. Он хорошо относится к Владимиру Владимировичу, но он никому неизвестен.

...Через полгода "Единство", которое поддержал Путин, с треском разобьет на выборах "Отечество — вся Россия". А еще через пару недель Путин будет впервые поздравлять россиян с Новым годом. Что было главное для Ельцина при выборе Путина, спрашивает у Волошина Авен. Полезный опыт в силовых структурах, потому что шла война в Чечне. Управление экономикой пятимиллионного Петербурга. Ельцин видел Путина не коррумпированным, честным и работящим. Вот оно и сложилось, резюмирует собеседник.

Выборы президента России состоятся 18 марта. Владимир Путин на пост главы государства четвертый раз будет избираться на этот пост.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров