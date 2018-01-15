Ельцин думал, что Путин "сгорит": обстоятельства первого выдвижения в президенты РФ

Это Валентин Юмашев и Александр Волошин. Из их интервью, представленных в книге, можно узнать, как происходило самое первое выдвижение Путина на пост президента, пишет bfm.ru.

Уже не первый раз участники событий рассказывают, что Березовский как раз к выдвижению Путина никакого отношения не имел. Он сыграл большую роль в создании партии "Единство" — это правда. Но Путина выбрал преемником лично Борис Ельцин, ни с кем это не обсуждая.

Причем, как рассказывает Юмашев, это могло произойти еще в 1998 году, когда будущий президент и сам работал на Старой площади. Сначала в контрольном управлении, а потом несколько месяцев первым замом. Кстати, по словам Юмашева, в администрацию Путин попал по совету Анатолия Чубайса. И за короткий срок Ельцин оценил Путина.

Валентин Юмашев,

экс-руководитель администрации президента:

— Ельцин не собирался уходить в декабре 1999-го. Но в августе он все-таки принимает решение, что нужно это делать раньше. Я думаю, спусковым крючком были события в Дагестане, когда чеченские сепаратисты вошли в Дагестан. Он понял, что нет возможности дальше тянуть с Путиным. Он Путина считал номером один еще в момент снятия Примакова. Но он его не ставит по определенным причинам. 1998 год, Путин стал первым замом. Первый зам гораздо больше общается с президентом, готовит все поездки напрямую, общается по разным вопросам, когда главы администрации нет. Летом он стал директором ФСБ. И в момент, когда Кириенко предложил, чтобы Путин возглавил ФСБ, Борис Николаевич согласился, потому что он его уже совершенно по-другому увидел, узнал.

По версии Юмашева, Ельцин мог сразу назначить Путина премьером. Но тогда казалось, что экономический кризис затянется надолго. Никто еще не знал, что экономика достаточно быстро начнет подниматься. И Ельцин решил, что Путин "сгорит".

"В какой-то момент он думал о Степашине" — это уже слова Александра Волошина. Но Ельцин в нем не чувствовал силы бороться. А надо было бороться. Выбирать преемника можно, когда у президента рейтинг в 60-80%. А если его популярность 4%, то кого бы он ни выбрал, это условный выбор, говорит Волошин. Это, скорее, возможность для человека стать популярным и самому всего добиться.

Самый яркий эпизод — это встреча Ельцина и Минтимера Шаймиева за месяц до назначения Путина премьером. Ельцин пытается переубедить главу Татарстана объединять его партию "Вся Россия" с движением "Отечество". Этот альянс во главе с Примаковым и Лужковым — главный соперник на предстоящих выборах. Шаймиев уходит от прямого ответа.

Александр Волошин,

экс-руководитель администрации президента:

— В какой-то момент Ельцин, смотрю, начинает злиться — потому что не получается. Злится — и, смотрю, сосредоточенно что-то про себя думает, думает, думает, думает. А Шаймиев что-то говорит. А он, по-моему, даже не очень внимательно слушал. Подумал, потом прервал его и говорит: "Минтимер Шарипович, ну давайте я вам сейчас скажу одну вещь, но только между нами. А вы мудрый человек и дальше поступайте, как хотите". Итак, это говорит Борис Николаевич в конце июля 1999 года. "Через какое-то время я отправлю в отставку правительство Степашина, и премьер-министром России станет Владимир Владимирович Путин. А потом он станет президентом Российской Федерации. В общем, это все, что я хотел вам сказать", — говорит, вставая, Борис Николаевич. — "Я желаю вам успехов, Минтимер Шарипович". Жмет ему руку, разворачивается и уходит.

Волошин говорит, что в ходе этого разговора он и сам впервые услышал о решении Ельцина сделать ставку на Путина. Юмашев, судя по его интервью, знал об этом раньше. Шаймиев был абсолютно обескуражен, продолжает Волошин. И уже после в личной беседе президент Татарстана говорит: такого быть не может. Он хорошо относится к Владимиру Владимировичу, но он никому неизвестен.

...Через полгода "Единство", которое поддержал Путин, с треском разобьет на выборах "Отечество — вся Россия". А еще через пару недель Путин будет впервые поздравлять россиян с Новым годом. Что было главное для Ельцина при выборе Путина, спрашивает у Волошина Авен. Полезный опыт в силовых структурах, потому что шла война в Чечне. Управление экономикой пятимиллионного Петербурга. Ельцин видел Путина не коррумпированным, честным и работящим. Вот оно и сложилось, резюмирует собеседник.

Выборы президента России состоятся 18 марта. Владимир Путин на пост главы государства четвертый раз будет избираться на этот пост.