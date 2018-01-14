Доверенным лицом Путина в Алтайского крае стали актриса и общественник

РИА "Новости" пишет, что это первая часть списка доверенных лиц кандидата Владимира Путина. По закону их может быть 600 человек. Сопредседатель его избирательного штаба Елена Шмелева сообщила, что доверенными лицами Путина будут порядка 500 человек. Вторую часть списка они планируют передать в ЦИК до конца января. Утверждать их будет лично действующий президент.



Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Путин идет на выборы как самовыдвиженец.

Факт

В первый список доверенных лиц кандидата Путина вошли Александр Масляков, Михаил Пиотровский, Маргарита Симоньян, Владимир Урин, Владимир Хотиненко, Николай Цискаридзе, Карен Шахназаров, Михаил Шмаков, Леонид Якубович, Анатолий Кучерена, Сергей Когогин, Денис Майданов, Лев Лещенко, Диана Гурцкая, Павел Гусев, Евгений Поддубный и другие.