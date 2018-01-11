Рейтинг доверия Путина достиг годового максимума

По данным ВЦИОМ, рейтинг доверия президенту РФ Владимиру Путину в минувшем декабре достиг максимально высокого показателя за весь 2017 год, сообщает "Интерфакс".
Инициативные всероссийские опросы ВЦИОМ проводились в 2017 году, ежедневно опрашивали 600 россиян в возрасте от 18 лет не менее чем в 80 регионах России (за неделю объем выборки составил 4200 респондентов). Метод опроса — телефонное интервью. Погрешность не превышает 1,9% для данных, собранных в течение семи дней.
В последнюю рабочую неделю 2017 года, 25-29 декабря, рейтинг доверия Путину составил 56,8%. При этом по среднему за неделю 18-24 декабря показатель достиг 57,7%.
Показатель одобрения деятельности Владимира Путина менялся мало, в период 25-29 декабря он составил 83,6%, сообщает ВЦИОМ.
Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов отмечает, что на положительную динамику показателя повлияло заявление действующего главы государства об участии в президентских выборах в 2018 году: "Заявление об участии Путина в президентских выборах ожидаемо привело к увеличению группы декларирующих доверие главе государства. По данным различных исследований, показатели, фиксирующие отношение россиян к Путину, улучшились во второй половине декабря. Это позволяет говорить об устойчивости тенденции".
В ходе декабрьского опроса "Левада-центра" 81% респондентов заявили, что в целом одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента, пишет polit.ru.
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