Винокур, Лещенко и Валерия стали доверенными лицами Путина

"Мне предложили стать доверенным лицом Владимира Владимировича. Пока нет четкого понимания программы, но, я думаю, мы будем все собираться и наметим действия, связанные с поддержкой президента. Хотя, я уверен, что ему и не нужна поддержка, он и так пройдет эти выборы", — сказал Лещенко.

Юморист Винокур подтвердил изданию информацию о своем назначении.

Пригожин также заявил, что он его супруга певица Валерия согласились стать доверенными лицами Владимира Путина.

Агентство напоминает, что, по словам сопредседателя избирательного штаба Путина Александра Румянцева, уже составлен список из 264 доверенных лиц. Он уточнил, что доверенное лицо будет подписывать документы и списки людей, которые голосуют на местах, пишет znak.com.

10 января президент РФ Владимир Путин представил сопредседателей собственного избирательного штаба. Ими стали руководитель центра одаренных детей "Сириус" Елена Шмелева, гендиректор КамАЗА Сергей Когогин и гендиректор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Александр Румянцев.