Собчак заявила, что на Бали собирала деньги на предвыборную кампанию

По ее словам, в Индонезии она занимается сбором средств на свою предвыборную кампанию, сообщают "Ведомости".

"Как же мне надоели вбросы недоброжелателей, завистников и конкурентов! — написала Собчак в Instagram. — Никаких корпоративов я не веду, собираю деньги на кампанию, летая как угорелая туда-обратно по всему миру, — веду переговоры со спонсорами, контролирую сбор подписей и езжу по штабам. Не слушайте провокаторов и врунов. Надоели. С Путиным бы так боролись, как со мной".

"У политика должны быть крепкие нервы, у женщины-политика - особенно. Потому что все мои оппоненты-мужчины заняты "боями в грязи без правил", где главное — обгадить соперника, а еще лучше — союзника. Я с самого начала пообещала сама себе, что смогу иначе. За последнюю неделю я побывала в Саратове, Петербурге , а также была в трех иностранных государствах. Везде - максимум сутки, встречи, выступления, фандрайзинг, уговоры спонсоров. Завтра у меня уже целый день встреч в Москве, совсем скоро я лечу в Сибирь-тур по городам с агитацией. Я обещала проводить кампанию, а не корпоративы — я держу слово, хотя меня не финансируют фонды Единой России, и я не собираю по копейке с тысячи бедняков, которых и так ограбила власть. Я работаю. Как работала всю жизнь — много", — написала Собчак.

Сообщение о том, что Собчак в разгар подписной кампании "отправилась на Бали на корпоратив", написал руководитель отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров. Фото с Собчак на мероприятии с участием группы "Иванушки", Сергея Шнурова и "Камеди-клаб" опубликовал музыкант Андрей Алексин.

"Отличный сбор подписей", — отреагировал на это не допущенный до выборов оппозиционер Алексей Навальный. Навальный процитировал пост сообщества "Протестная Москва" о том, что сборщиков подписей за Собчак могут обижать "ее левые халтуры во время президентской кампании".

На этой неделе ЦИК опубликовал данные о размерах избирательных фондов каждого из кандидатов. Самовыдвиженец, действующий президент Владимир Путин уже собрал максимальные 400 млн руб., тогда как в фонде Собчак было 19,4 млн руб. Собчак неоднократно говорила, что намерена привлекать в избирательный фонд деньги от российского бизнеса, а не у Кремля. "$15 млн для крупного бизнесмена – небольшие деньги", - заявила она в октябре.

23 декабря Собчак вступила в партию "Гражданская инициатива", от которой планирует идти на выборы. На съезде партии она представила свою предвыборную программу. В своем обращении к россиянам Собчак отметила, что находится вне жестких идеологических и партийных рамок. Она выступает за то, чтобы в стране прекратилось "тотальное воровство", появились настоящая политика и власть, подотчетная свободному волеизъявлению людей.

Собчак нужно собрать не 300 000, а 100 000 подписей до 31 января. Оппозиционер Максим Кац оценивал стоимость сбора такого количества подписей в 70 млн рублей.

Выборы президента пройдут 18 марта.