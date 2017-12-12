Собчак рассказала о том, что побывала в аду на Первом канале

Теледива Ксения Собчак поделилась с публикой своими впечатлениями от съемок ток-шоу "Время покажет" на Первом канале. По словам бывшей ведущей "Дома-2", то, что она увидела у коллег — это ад.
Заявившая о намерении баллотироваться на пост президента РФ Собчак пишет, что ей повезло побывать в таком аду:
— Согласитесь, не каждому везет узнать есть ли жизнь после жизни. Теперь я точно знаю — есть. И называется она "программа "Время покажет" на Первом канале. Я конечно понимала, что там происходят какие-то удивительные вещи, видела и ведро говна, его ведущий вносил в студию, но не думала,что говном обольют меня.
Как признается Ксения, она поняла, как с помощью телевидения за короткое время можно превратить "самый образованный народ Европы в одураченные толпы". Здесь она увидела, "как умные, добрые, отзывчивые люди из-за вас стали озлобленной армией гопников, мечтающих о смерти своего соседа, друга, брата".
Сегодня мне повезло – я побывала в аду. Согласитесь, не каждому везет узнать есть ли жизнь после жизни. Теперь я точно знаю – есть. И называется она «программа «Время покажет» на Первом канале. Я конечно понимала, что там происходят какие-то удивительные вещи,видела и ведро говна,его ведущий вносил в студию, но не думала,что говном обольют меня😳Спасибо.Это важный и ценный урок.Теперь я точно знаю, как за короткое время вы превратили самый образованный народ Европы в одураченные толпы.Как умные, добрые, отзывчивые люди из-за вас стали озлобленной армией гопников, мечтающих о смерти своего соседа, друга, брата. Я видела это своими глазами и теперь я точно знаю, что все это не по-настоящему. Это морок, пена. Это даже не нужно лечить, нужно просто завинтить вентиль вашего говнопровода. И люди на следующий же день очнутся, как после страшного сна, с ужасом и страхом спрашивая: с нами ли все это было? Я никогда не думала, что врать можно так откровенно, так бесстыдно. Что легко в эфире можно выдавать записанные своими же редакторами в собственной же аппаратной тексты за звонки телезрителей. Что можно с оскорбленным лицом кричать на всю страну, что на территории Украины никогда не было ядерного оружия, что у нас с Украиной не было договора о дружбе и сотрудничестве, что пенсия в России не 7600, а целых 11300. Ну это ладно. К такому я – пожалуй – была готова. Но к тому, что мои собственные слова, которые можно прочесть вот прямо сейчас в открытом доступе будут не просто перевраны или вырваны из контекста, а вообще мне припишут слова, которые я не говорила!Посмотрите, как ведущий,который,ухмыляясь, говорил, что страна хочет знать именно его мнение заканчиваете передачу. Моей цитатой. Где я говорю, что «мой бренд эта такая гигантская махина с непробиваемой броней из пафоса и цинизма, внутри которой сидит маленькая девочка и нажимает на рычаги». После серии довольно глупых обвинений ведущий заканчивает передачу: «но я не прочел конец цитаты. Вот она: «и вся эта машина создана исключительно для зарабатывания денег». Зал аплодирует, начинается реклама, а я понимаю, что я говорила совсем другое. Я сказала «И я очень стараюсь это перебороть» 😳
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