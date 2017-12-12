Собчак рассказала о том, что побывала в аду на Первом канале

— Согласитесь, не каждому везет узнать есть ли жизнь после жизни. Теперь я точно знаю — есть. И называется она "программа "Время покажет" на Первом канале. Я конечно понимала, что там происходят какие-то удивительные вещи, видела и ведро говна, его ведущий вносил в студию, но не думала,что говном обольют меня.