Собчак заявила, что Путин выиграет выборы "как всегда"

"Я не вижу здесь, честно говоря, никакого события, мы все об этом знаем, так же, как мы знаем о том, что Путин скорее выиграет эти выборы, как всегда", — отметила Собчак на встрече с волонтерами в Нижнем Новгороде.

По словам Собчак, у нынешнего президента не такая большая поддержка жителей страны, как может показаться.

"Я уверена, что если мы сами поверим в возможность изменений, то они произойдут и станут возможны. Я, правда, так считаю", — добавила телеведущая.

Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на выборах в 2018 году, сообщил он на собрании с работниками ГАЗа.

Незадолго до этого, на встрече с добровольцами он заявил, что будущий президент России должен пользоваться поддержкой граждан страны.

"Если я такое решение приму, то вы и люди, близкие вам по духу, поддержите это решение?", — спросил глава государства у собравшихся в зале. В ответ прозвучали оглушительные аплодисменты и крики "Да-а-а-а".