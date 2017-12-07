Собчак заявила, что Путин выиграет выборы "как всегда"

Телеведущая Ксения Собчак, которая ранее заявила о намерении участвовать в президентских выборах, прокомментировала выдвижение Владимира Путина, пишут РИА Новости.
"Я не вижу здесь, честно говоря, никакого события, мы все об этом знаем, так же, как мы знаем о том, что Путин скорее выиграет эти выборы, как всегда", — отметила Собчак на встрече с волонтерами в Нижнем Новгороде.
По словам Собчак, у нынешнего президента не такая большая поддержка жителей страны, как может показаться.
"Я уверена, что если мы сами поверим в возможность изменений, то они произойдут и станут возможны. Я, правда, так считаю", — добавила телеведущая.
Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на выборах в 2018 году, сообщил он на собрании с работниками ГАЗа.
Незадолго до этого, на встрече с добровольцами он заявил, что будущий президент России должен пользоваться поддержкой граждан страны.
"Если я такое решение приму, то вы и люди, близкие вам по духу, поддержите это решение?", — спросил глава государства у собравшихся в зале. В ответ прозвучали оглушительные аплодисменты и крики "Да-а-а-а".
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