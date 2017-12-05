Ксения Собчак намерена создать собственную партию

Телеведущая сказала, что пришла в политику всерьез, и поддержка, которую она получит на выборах станет отправной точкой большого правого движения, о возрождении которого мечтает Ксения.

"Моя роль человека, который, показав некий результат строчкой „против всех“, потом может сформировать большое движение, партию, которая уже потом сможет участвовать в думских выборах. Движения, которого так долго не было в России", — сказала Собчак.

На выборах президента Собчак будет баллотироваться от партии "Гражданская инициатива". Она попросила рассматривать свою кандидатуру как альтернативу графе "против всех".