Ксения Собчак намерена создать собственную партию

Сегодня, 08:22.
Политика

Ксения Собчак планирует создать политическую партию после президентских выборов. Об этом она рассказала в программе Hard Day's Night на Дожде.

Ксения Собчак.
Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak.

Телеведущая сказала, что пришла в политику всерьез, и поддержка, которую она получит на выборах станет отправной точкой большого правого движения, о возрождении которого мечтает Ксения.

"Моя роль человека, который, показав некий результат строчкой „против всех“, потом может сформировать большое движение, партию, которая уже потом сможет участвовать в думских выборах. Движения, которого так долго не было в России", — сказала Собчак.

На выборах президента Собчак будет баллотироваться от партии "Гражданская инициатива". Она попросила рассматривать свою кандидатуру как альтернативу графе "против всех".

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