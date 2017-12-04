Агитплакаты к выборам президента повесят в один день по всей России

Агитационные плакаты к выборам 2018 года должны появиться по всей стране одновременно — об этом представителей регионов попросили на закрытом семинаре внутриполитического блока Кремля, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
Такую просьбу в частности высказывала глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. В ходе своего выступления она заявила, что агитационные билборды к выборам главы России должны быть вывешены по всей страны уже на следующий день после назначения Советом федерации выборов (ожидается, что это произойдет 15 декабря).
Однако на самом деле, как уточнили два источника агентства в ЦИК, решение относительно агитационной кампании еще не принято. Обсуждается, что билборды могут быть вывешены 17 или 18 декабря, отметили они. Главное, чтобы агитационные щиты появились одновременно по всей России, уточнил один из собеседников издания.
Всего же во время президентской кампании, как сообщили представителям регионов в ходе семинара, должно состояться три агитационных волны с использованием трех разных линеек билбордов. Первая волна начнется практически сразу после того, как Совет Федерации назначит выборы, и продлится до 15 января. Вторая агитационная волна продолжится до 15 февраля, третья — непосредственно до выборов. В связи с этим, как отметил источник агентства, представителей регионов на семинаре попросили заранее зарезервировать площади для этих рекламных щитов, пишет bfm.ru.
Выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года. О планах участвовать в них уже объявили лидеры партий ЛДПР и "Яблоко" Владимир Жириновский и Григорий Явлинский, бизнес-омбудсмен Борис Титов, а также журналисты Ксения Собчак и Екатерина Гордон. Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный в свою очередь призвал своих сторонников бойкотировать выборы в том случае, если его не зарегистрируют на них кандидатом. Нынешний президент Владимир Путин о своем выдвижении пока не объявлял.
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