Теледива Собчак пришла к Соловьеву, как в "общественный туалет"

"Я пришла, как когда есть нужда, приходят в общественный туалет. Я пришла к вам, чтобы говорить со своими избирателями", — заявила Собчак в эфире.

"Надо отметить, вы излили все содержимое вашего кишечника и показали свою обнаженную пятую точку", — ответил на это Соловьев.

Также он назвал Собчак "частью питерской элиты", которая "хочет найти себя в новом качестве после президентских выборов". Также он заявил об особых связях телеведущей с президентом России.

"Вы общаетесь с Владимиром Владимировичем (Путиным — прим.ред.) в разных режимах, и при желании вы всегда можете найти возможность к человеку, который очень хорошо относился к вашему отцу, передать ему, например, письмо, довести до его сведения, обратиться к нему", — заключил Соловев.

Ксения Собчак назвала это высказывание ложью.

18 октября Ксения Собчак официально подтвердила свое участие в выборах президента в 2018 году, но на данный момент ее кандидатура не зарегистрирована. По ее словам, она оповестила президента РФ Владимира Путина о своем решении участвовать в выборах главы государства, но ему это якобы не понравилось.

Ранее телеведущий Соловьев раскритиковал светскую львицу за ее слова о Крыме. По его словам, Собчак думает, что хорошо разбирается в международных отношениях, если она училась в МГИМО. "Я считаю, ей сразу надо претендовать на роль либо руководителя ООН, либо, так как она вдруг стала судить о юридическом аспекте международных дел, на роль судьи в международном трибунале", — заявил Соловьев.

Ранее заявившая о президентских амбициях Ксения Собчак подтвердила в интервью телеканалу CNN свою позицию по Крыму, высказанную ранее, о том, что полуостров принадлежит Украине "в соответствии с международным законодательством". Она также сообщила, что поддерживает антироссийские санкции со стороны США, но считает, что граждане не должны от этого страдать.

Слова Ксении Собчак об украинском Крыме полностью противоречат мнению ее отца. "Дочь не в отца. Собчак против Собчак", — написал на своей странице в Instagram журналист Владимир Соловьев.